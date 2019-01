Tchad : "La stratégie de mobilisation des ressources du PND est en marche"

Le comité d'organisation national du premier forum tchado-arabe d'investissement s'est réuni ce vendredi 18 janvier à N'Djamena. Présidé par le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, la réunion avait pour objectif de faire le point sur les préparatifs du forum qui vise à renforcer le secteur privé, accroitre l'action socio-économique et diversifier les ressources grâce aux importantes potentialités du Tchad.



Le forum vise à concrétiser les financements et la réalisation des investissements dans tous les domaines susceptibles de relancer l'économie nationale.



"Hier c'était la présentation des dix agropoles, aujourd'hui c'est la précision autour du forum avec le monde arabe. Nous estimons que la stratégie de mobilisation des ressources du PND est en marche. Elle va impliquer l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des opérateurs économiques tant au Tchad qu'à l'étranger, l'ensemble des ambassades du Tchad à l'étranger et l'ensemble des ministères", a déclaré le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



"Comme perspective c'est la tenue de ce forum Tchad-monde Arabe qui sera la première réunion et occasion de l'exécution du forum de Paris", selon Abdellatif Erroja, Ambassadeur du Maroc au Tchad.



Le prochain forum qui aura lieu à N'Djamena va permettre d'engager des négociations directes avec les partenaires afin de définir des bases concrètes d'investissements au Tchad.