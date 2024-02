Tchad: La troisième édition du Forum international sur le développement de la région du lac Tchad se profile à l'horizon

Le forum vise à rassembler divers acteurs clés concernés par la région du Lac Tchad, tels que des chercheurs, des praticiens, des partenaires au développement et des représentants de la société civile. L'objectif principal de cette rencontre est d'aborder les défis et les opportunités liés à cette région spécifique dans un contexte marqué par un climat changeant.



Le thème central qui sera abordé lors de ce forum est intitulé : « Renforcer la gouvernance locale et la cohésion sociale pour le développement socio-économique et la sécurité alimentaire en contexte de climat changeant dans le bassin du Lac Tchad ». Ce thème souligne l'importance cruciale d'une bonne gouvernance locale ainsi que d'une cohésion sociale solide pour promouvoir un développement socio-économique durable dans cette zone géographique unique.



La région du Lac Tchad fait face à une série de défis complexes qui nécessitent une approche collaborative entre toutes les parties prenantes concernées. Parmi ces défis figurent notamment l'insécurité alimentaire croissante due aux changements climatiques, les conflits armés persistants ainsi que les problèmes environnementaux préoccupants.



Ce forum offre une occasion précieuse d'échanger des connaissances scientifiques avancées sur ces problèmes majeurs tout en encourageant la coopération internationale pour trouver des solutions innovantes. Il permettra également aux participants d'apprendre des bonnes pratiques déjà mises en place dans d'autres régions confrontées à des situations similaires.



En conclusion, il est essentiel que tous les acteurs impliqués dans le développement de la région du Lac Tchad se réunissent lors de ce forum afin de partager leurs expériences et leurs expertises respectives. Seule une approche concertée permettra de relever efficacement les défis complexes auxquels fait face cette région tout en exploitant pleinement ses opportunités économiques et sociales potentielles. En travaillant ensemble avec détermination, nous pouvons contribuer au renforcement durable de l'économie régionale tout en garantissant une sécurité alimentaire adéquate pour tous ses habitants.