Tchad : La ville d’Abéché s’imprègne d’avantage sur l'Importance du référendum

Une assemblée communautaire concernant le prochain référendum constitutionnel a été organisée le 19 août 2023 dans le 2ème arrondissement de la ville d'Abéché par l'Association Étoiles des Jeunes pour la Culture et le Développement. Les participants à cette assemblée communautaire dont les chefs de quartiers, les jeunes et d'autres membres de cet arrondissement, ont eu l'occasion d'assister à une conférence-débat sur la participation citoyenne au référendum, en faveur d'une transition inclusive et apaisée au Tchad.



L’assemblée était animé par un panel composé du Maire 3ème adjoint de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, et de l'enseignant-chercheur Dr. Silaye Oumar Silaye. Le coordonnateur du projet « Ensemble pour une Transition Inclusive et Apaisée au Tchad », Hassan Abdoulaye Hassan, a expliqué les tenants et aboutissants de ce projet visant à conscientiser la population sur les avantages de la participation citoyenne dans le processus électoral à venir.



En ce qui concerne la conférence-débat, les deux intervenants, Daoud Doungous Taguilo et l'enseignant Silaye Oumar Silaye, ont tour à tour expliqué ce qu'est un référendum, la participation citoyenne, l'État fédéral, l'État unitaire et la désensibilisation. Il est à noter que la conférence s'est clôturée par une session de questions-réponses.