Tchad : La ville de Faya sera dotée d’un hôpital provincial et un hôtel trois étoiles

Un hôpital provincial sera construit sur 9 hectares. Il offrira divers services hospitaliers. Malheureusement, le chantier semble actuellement inactif, avec des engins de travaux garés et l’absence d’ouvriers. Les blocs déjà érigés indiquent que seuls les travaux de finition restent à accomplir.



La ville de Faya se dotera également d’un hôtel trois étoiles pour offrir un séjour agréable aux visiteurs. Cet hôtel moderne comprendra plusieurs chambres et une villa présidentielle en cours de construction du côté ouest de la ville. Les travaux avancent normalement, et bientôt, un hébergement de standing sera proposé aux personnes séjournant dans la ville.



Une descente a été effectuée le 7 avril 2024 par les ministre des Infrastructures au chantier de construction de la maison d’arrêt de Faya, située à plus de 5 km de la ville. Cette infrastructure pénitentiaire vise à améliorer les conditions de détention.

La délégation a visité les cellules en construction ainsi que quelques blocs destinés à servir de bureaux et de magasins.