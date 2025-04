Tchad : La ville de Pala en deuil suite au décès de son Maire sortant, Tao Hindabo

Un Homme Dédié au Service de sa Communauté





La nouvelle de cette perte a suscité une profonde tristesse au sein des autorités et de la population. Maître Jean-Bernard Padaré, Président du Conseil Constitutionnel du Tchad, a exprimé ses sincères condoléances, soulignant l'engagement et le dévouement sans faille de Tao Hindabo au service de son pays et de ses concitoyens.





Un Parcours Professionnel Exemplaire





Tout au long de sa carrière, Tao Hindabo a marqué de son empreinte les différentes fonctions qu'il a occupées. Il a notamment servi avec distinction en tant que Secrétaire Général de plusieurs provinces et a exercé avec dévouement le rôle de Maire de la ville de Pala. Son parcours professionnel témoigne d'une passion inébranlable pour le bien-être de la population qu'il a servie avec constance.





Hommage et Souvenir





En ces moments de deuil, les pensées se tournent vers sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de l'apprécier. Maître Padaré a exprimé l'espoir que "son souvenir demeure vivant dans nos cœurs et que sa mémoire inspire les générations futures."





Tao Hindabo laisse derrière lui un héritage précieux d'engagement civique et de service public, un héritage qui continuera sans aucun doute à inspirer ceux qui œuvrent pour le développement et le bien-être du Tchad.