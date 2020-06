Tchad : La voix de la Femme lance une caravane de sensibilisation dans les établissements

L'ONG La Voix de la Femme a lancé samedi une caravane de sensibilisation dans les universités et lycées de la capitale. Cette démarche vise à sensibiliser sur l'utilisation et l'entretien des masques en vue de conscientiser les élèves, étudiants et l'ensemble des citoyens.



Les membres de l'ONG expliquent par exemple qu'il faut vérifier si le masque n'est pas abimé, bien se couvrir la bouche, le nez et le menton avec le masque, ne pas le toucher une fois qu'il est porté, l'enlever par la partie élastique derrière les oreilles ou la tête.



De même, une fois retiré, il doit être placé dans un endroit propre et non humide. S'agissant du lavage du masque réutilisable, il faut le faire avec du savon de préférence, une fois par jour pour éviter la contamination et le bouchage d'éventuels filtres.



Le président du comité d'organisation, Hadid David Ngargoto, a souligné que "depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 au Tchad, l'ONG La Voix de la Femme montre son implication décisive et n'est pas restée en marge des activités de sensibilisation et de riposte contre la pandémie."