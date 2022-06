Tchad : « La voix de la femme » lance une campagne pour un climat social apaisé

Amina Tidjani Yaya, coordinatrice de l’ONG « La voix de la femme », affirme que les femmes sont interpellées par rapport aux évènements majeurs sur lesquels elles doivent avoir un droit de regard.



Ainsi, elle appelle les forces vives à donner l'opportunité au peuple tchadien de dialoguer, de saisir la chance de se dire la vérité, et de se réconcilier à jamais, en tendant la main au gouvernement de transition.



C'est en cela que l'ONG « La voix de la femme », décide des mener des actions fortes de sensibilisation et de proximité, sur le thème de la paix durable, après et pendant la transition.



L'ONG entend sensibiliser les organisations féminines qui, à leur tour, vont sensibiliser elles-mêmes les familles et leurs entourages ; organiser des conférences-débats et des échanges au sein de l'ONG avec les groupements féminins ; impliquer les chefs de races, chefs de quartiers et les autorités traditionnelles, pour plaider en faveur d’un climat social apaisé dans leurs communes respectives.



Il s’agit également d’organiser des causeries-débats dans les universités ; lancer des challenges de la paix sur les réseaux sociaux ; faire une campagne de sensibilisation avec une mascotte de la paix ; et installer des ambassadrices de la paix dans les différents marchés de la ville de Ndjamena.