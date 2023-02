Tchad : Laï abritera les activités pour la journée nationale des personnes handicapées

La Journée nationale des personnes handicapées se tiendra du 5 au 7 février 2023 à Laï. La délégation ministérielle est déjà sur place pour l'occasion. Cette année, le thème national retenu est "Le rôle de la transition dans la recherche inclusive et durable pour un Tchad accessible aux personnes handicapées". Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, abritera les activités de cette journée.



Lorsqu'on a interrogé le directeur national pour la Promotion des Personnes Handicapées, François Kahirim, il a expliqué que cette journée est instituée par décret n° 136 et qu'elle sert de cadre de réflexion sur les conditions de vie des personnes handicapées, ainsi que de journée de sensibilisation pour la population sur la question du handicap qui n'est pas très connue au Tchad. C'est également l'occasion de vulgariser les textes relatifs aux droits des personnes handicapées.



Pour cette journée, plusieurs activités sont prévues, telles que des conférences débats, des jeux concours et des matchs de football.