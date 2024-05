Tchad : Lancement Officiel de la Campagne de Vaccination contre la Poliomyélite à Biltine

Le Centre de Santé de Biltine, dans l'est du Tchad, a été le théâtre ce 16 mai du lancement officiel d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à une supplémentation en vitamine A, à un déparasitage à l'Albendazole et à l'identification des enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin.



C'est le Préfet de Biltine, représentant le Gouverneur de la Province du Wadi Fira, qui a eu l'honneur d'inaugurer cette campagne d'envergure, soulignant l'importance capitale de protéger les enfants contre ces maladies évitables.



La poliomyélite, maladie hautement contagieuse, peut entraîner des paralysies irréversibles. La carence en vitamine A, quant à elle, constitue une cause majeure de cécité chez les enfants. Le déparasitage s'avère essentiel pour prévenir les infestations par les parasites intestinaux, responsables de malnutrition et d'anémie. Enfin, les enfants "zéro dose" désignent ceux n'ayant jamais reçu le vaccin contre la poliomyélite.