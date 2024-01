Tchad : Lancement à Batha d’un projet de stabilisation communautaire

L'objectif principal de ce projet est d'aider les communautés en leur offrant un meilleur accès aux infrastructures et aux activités économiques spécifiquement axées sur les femmes et les jeunes. En effet, ces deux groupes sont considérés comme étant les plus vulnérables dans la province du Batha. Le financement de ce projet est assuré par la Coopération Suisse, tandis que sa mise en œuvre sera confiée à l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).



Selon Michael Fuchs, chef du projet pour le Batha, Kanem et Barh El Gazel, ce programme sera maintenu jusqu'à fin janvier 2025. Ses activités consisteront principalement à améliorer les conditions de vie des communautés dans huit sites sélectionnés en accord avec le Comité Provincial d'Action ainsi que d'autres ministères impliqués.



Les activités prévues incluent notamment l'amélioration des infrastructures, la formation professionnelle, la création de jardins communautaires et d'activités génératrices de revenus. L'OIM apportera également un soutien psychosocial aux membres des communautés bénéficiaires.



Moustapha Ahmat, le point focal du projet, souligne que celui-ci contribuera à renforcer la cohésion sociale et la résilience des communautés face aux principaux facteurs fragilisant leur stabilité. L'objectif est de trouver des solutions durables pour les provinces ciblées.



Le général de division Ahmat Goukouni Morali, gouverneur de la province du Batha, a encouragé l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Tchad, qui a déjà exécuté avec succès plusieurs projets dans la région. Selon lui, ce programme s'inscrit parfaitement dans les priorités du pays en matière d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.



Le gouverneur appelle donc toutes les couches sociales à soutenir l'OIM pour assurer le succès de ce projet de stabilisation communautaire dans la province. Il se dit également prêt à répondre aux besoins nécessaires afin d'impacter positivement les conditions de vie pendant toute la durée du projet.