Tchad : Lancement au Ouaddaï d’une campagne de sensibilisation sur l'éducation et de la santé de reproduction

Dans la matinée du 24 décembre 2023, les membres de la POSOC/PO se sont rendus au village Choukouma, dans la Sous-préfecture de Bourtail pour lancer la campagne.



Devant une centaine de personnes composée des femmes et des hommes, les panélistes ont tour à tour pris la parole pour sensibiliser l'assistance sur les avantages des consultations prénatales, des accouchements assistés par un panel de santé, sur l'importance de la planification familiale ainsi celle de la vaccination des enfants. Ils ont également parlé de l'importance de l'éducation des enfants et de la protection l'environnement.



Le chef du village de Choukoutoum, Hassan Issakh Barka, a souhaité la cordiale bienvenue aux membres de la Plateforme des Organisations de la Société Civile avant d'inviter les habitants de son village d'être attentif afin de bien cerner le message de sensibilisation.



Le porte-parole premier adjoint de la Plateforme Mahamat Ali Moukhtar a exprimé sa gratitude à population du village Choukoutom pour leur généreuse hospitalité et leur accueil chaleureux réservé à sa délégation. Il a également fait savoir que cette campagne de sensibilisation fait partie du plan d'action de la POSOC/PO pour l'année 2023.



Il a ajouté que les populations des zones rurales ont vraiment besoin des sensibilisations dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation et protection de l'environnement. La présentation d'un sketch théâtral et la séance de jeu question-réponse ont permis une bonne assimilation du message.