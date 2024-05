Tchad : Lancement d'un atelier conjoint sur la santé sexuelle et reproductive

Le projet, financé par l'Union Européenne, vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux en matière de santé sexuelle et reproductive, à améliorer l'accès aux services de santé de qualité pour les femmes et les filles, et à promouvoir la participation des hommes à la santé sexuelle et reproductive.



Dans son discours d'ouverture, Mme Moudalbaye a souligné l'importance de ce projet pour le Tchad, qui fait face à de nombreux défis en matière de santé sexuelle et reproductive. "Les inégalités homme-femme sont un obstacle majeur à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive", a-t-elle déclaré. "Ce projet contribuera à réduire ces inégalités et à améliorer la santé des femmes et des filles au Tchad."



L'atelier de deux jours permettra aux participants de partager leurs expériences, d'identifier les défis et les opportunités, et de développer un plan d'action pour la mise en œuvre du projet.





Le projet vise à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité pour les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales et pauvres.

Le projet vise aussi à promouvoir la participation des hommes à la santé sexuelle et reproductive, en les sensibilisant à leur rôle et à leurs responsabilités en matière de santé sexuelle et reproductive.

Il vise également à lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre, qui constituent un obstacle majeur à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles.



Le projet d'appui au secteur de la santé au Tchad phase 3 est une initiative importante qui contribuera à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles au Tchad.