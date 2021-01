Tchad : Lancement d’un atelier de formation du comité provincial de planification à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat a procédé ce matin à Abéché au lancement des travaux de l'atelier de formation à l'intention des membres du comité provincial et départemental d'action. Cet atelier s'est déroulé dans les locaux de l'ADETIC d'Abéché, en présence des autorités civiles et militaires de la place. Cette formation, dont l'objectif est le renforcement de capacités des acteurs locaux, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la structuration, l'animation et la planification locale dans les provinces du Waddi-fira et le Ouaddaï et mise en œuvre par le consortium BCI -ALTAKHADOUM.



Dans son mot de circonstance, le coordonnateur de BCI, Mahamat Dijdda Mahamat a rappelé les objectifs du projet d'appui à la structuration et la planification locale notamment : l'appui, la mise en place et la structuration des organes de pilotage d'accompagnement des communautés, dans l'élaboration et la révision du plan du développement cantonal et le renforcement de capacités des acteurs locaux dans le processus du développement.



Prenant la parole, dans son discours du lancement des travaux, le gouverneur de la province du Ouaddaï a loué l'action de l'ONG BCI qui selon lui, entre en droit ligne avec la vision 2030 du gouvernement de la République du Tchad, qui met l'accent sur le développement local des communautés et la responsabilisation à la base. Il faut rappeler que cet atelier durera deux jours. Il regroupe une vingtaine de participants, tous membres du comité provincial et départemental d'action du Ouaddaï.