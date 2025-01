Tchad : Lancement d’une formation sur l’économie verte et les emplois décents

Organisée en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT Tchad), représenté par M. Ndilngone Laoula Roland, et le consultant en politique d’emploi, M. Ali Madaï, cette formation vise à renforcer les capacités des participants pour concevoir et mettre en œuvre des politiques favorisant une transition équitable vers des économies écologiquement durables et identifier des pratiques résilientes face aux défis environnementaux et climatiques, avec un accent particulier sur le secteur agricole, qui est crucial pour le développement durable au Tchad. Cet atelier, qui s’étendra sur deux jours, mettra l'accent sur la gestion durable des ressources et la création d’opportunités d’emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes, en s’appuyant sur la transition écologique. Ce programme stratégique s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale des emplois verts, soutenue par le BIT. Il ambitionne de répondre aux enjeux socio-économiques du Tchad tout en promouvant un développement durable.



Cette formation représente une étape importante vers la mise en œuvre de politiques qui non seulement soutiennent l'économie verte mais également améliorent les conditions de vie des populations vulnérables.