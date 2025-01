Tchad : Lancement de "YOM RÉDÉ 9e", une célébration de l’amour et de la dignité des femmes

La Compagnie Wokitna

L’Association Tchadienne pour la Paix et le Développement Durable (ATPAD)

L’Association Dynamique Positive

L’Association Culturelle Baladia

Un concours de poèmes d’amour ;

Un concours de danse zouk ;

L’élection du meilleur couple du 14 février 2025 ;

Un défilé de mode ;

Un concert et des spectacles de danses.

Un appel à la mobilisation

Ngatoua Rosine Ndakmaïssou, porte-parole du comité d’organisation, a présenté les grandes lignes de cette initiative inédite dans la commune du 9ᵉ arrondissement. « YOM RÉDÉ 9e », qui signifie « La journée d’amour dans le 9ᵉ arrondissement », vise à renforcer les liens sociaux et la collaboration entre les jeunes et leurs leaders, tout en célébrant l’amour et la dignité des femmes.Placé sous le thème « Le sourire d’une femme, le bonheur d’un homme », l’événement se tiendra le 14 février 2025 à l’hôtel Damlar de Toukra. Ce thème met en avant la nécessité de promouvoir les droits des femmes tchadiennes, en particulier celles du 9ᵉ arrondissement.« Face aux violences faites aux femmes, nous voulons rappeler l’importance de leur accorder respect et considération, que ce soit dans leur intimité ou dans l'usage de leur corps », a déclaré Mme Ngatoua.Quatre organisations locales se sont associées pour réaliser ce projet :Ces structures souhaitent célébrer les femmes tout en encourageant des relations de couple fondées sur l’amour sincère et le respect mutuel.Le comité a prévu des activités à la fois éducatives et divertissantes, dont :« YOM RÉDÉ 9e est une initiative propre au 9e arrondissement. Pour garantir son succès, nous sollicitons l’implication de tous : sponsors, mécènes, partenaires et toutes les personnes de bonne volonté », a souligné Ngatoua Rosine Ndakmaïssou.Avec cette première édition, « YOM RÉDÉ 9e » promet de devenir un rendez-vous annuel incontournable, célébrant l’amour, le respect et l’autonomisation des femmes au Tchad.