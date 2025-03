Tchad : Lancement de l’AJELENG, une nouvelle ère pour la jeunesse tchadienne

La mise en place de cadres de formation et d’information pour renforcer les capacités des jeunes ;

Le développement de programmes d’entrepreneuriat et d’éducation citoyenne ;

L’organisation de formations, de mentorats et d’initiatives pour la recherche d’emplois et le financement de projets ;

La sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux avec l’appui d’experts et de professionnels.

Devant une assemblée composée de jeunes leaders, de membres du conseil d’administration et d’invités de marque, Allandigjin Ngarmoigan Herran, président de l’association, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont répondu présents. Il a souligné l’importance de cette initiative qui vise à fédérer la jeunesse autour des valeurs d’innovation, de solidarité et d’engagement civique. Selon lui, les jeunes disposent des compétences et du pouvoir nécessaires pour transformer la société et relever les défis de demain.AJELENG se positionne comme une force motrice du changement, œuvrant pour la cohésion sociale, la paix durable, la protection des droits humains et le développement durable. L’association ambitionne de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et de les impliquer davantage dans les instances de prise de décision, qu’elles soient gouvernementales ou non-gouvernementales. Son objectif principal est de promouvoir une jeunesse dynamique, responsable et engagée dans le processus de développement du Tchad.Pour atteindre ses objectifs, AJELENG prévoit :Le président de l’association a lancé un appel à la mobilisation et à l’engagement collectif, soulignant que l’avenir du Tchad repose sur une jeunesse responsable, intègre et consciente des défis de son époque. Il a également insisté sur les valeurs de neutralité politique, de respect des droits humains, de volontariat et de solidarité, qui constituent les principes fondamentaux de l’AJELENG.Le lancement de l’AJELENG marque ainsi une nouvelle dynamique pour la jeunesse tchadienne, une étape décisive pour un engagement plus actif dans le développement du pays.