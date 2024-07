Tchad - Lancement de l'initiative "Graines de Paix" : Un souffle d'espoir pour la cohésion sociale et la paix

L'initiative "Graines de Paix" se veut une réponse concrète aux défis auxquels le Tchad est confronté, notamment en matière de consolidation de la paix et de renforcement du vivre-ensemble. A travers une série d'activités ciblées, le projet ambitionne de promouvoir le dialogue interculturel et le respect mutuel entre les différentes communautés du Tchad.



Pour concrétiser ses objectifs, l'initiative "Graines de Paix" s'appuie sur un programme riche et diversifié comprenant notamment des ateliers de sensibilisation et de formation à l'intention des jeunes, des leaders communautaires et des acteurs de la société civile.



Des activités culturelles et artistiques visant à promouvoir le dialogue interculturel et le vivre-ensemble.



Des initiatives de communication et de plaidoyer pour sensibiliser le public à l'importance de la paix et de la cohésion sociale.



Le lancement de l'initiative "Graines de Paix" a été salué par l'ensemble des acteurs présents, qui ont exprimé leur conviction que ce projet contribuera positivement à la consolidation de la paix et au développement du Tchad.



Le ministre du tourisme du Tchad, par la voix de son représentant, a réaffirmé le soutien du gouvernement à cette initiative prometteuse. Il a également encouragé l'ensemble des acteurs impliqués à poursuivre leurs efforts pour que "Graines de Paix" puisse porter ses fruits et contribuer à un Tchad plus uni et plus pacifique.



L'initiative "Graines de Paix" constitue un symbole d'espoir pour le Tchad. Elle démontre la volonté des Tchadiens de construire un avenir meilleur, fondé sur le respect mutuel, la cohésion sociale et la valorisation de leur riche patrimoine culturel.