Tchad : Lancement de l'opération « Mao propre » pour une ville plus salubre



L’événement a généré une forte mobilisation citoyenne, réunissant les syndicats de transporteurs du Kanem, les syndicats des chauffeurs, des organisations de la société civile, des commerçants, ainsi que de nombreux bénévoles.



Dès les premières heures de la matinée, munis de râteaux, pelles et brouettes, les participants ont entamé le nettoyage, progressant jusqu’au côté est du marché. Le syndicat des chauffeurs a notamment mis à disposition quatre véhicules pour assurer l'évacuation des ordures collectées.





Le Maire Mahadi Ali Alifeï a chaleureusement remercié les participants, soulignant que l’objectif principal est d’améliorer les conditions d’hygiène et de sensibiliser les commerçants et les habitants à l’importance d’un environnement propre et sain.





Il a annoncé que l’opération « Mao propre » se tiendra désormais chaque samedi, touchant à la fois le marché et les différents quartiers de la ville. Il a lancé un appel aux autres organisations pour qu’elles rejoignent ce mouvement hebdomadaire.





Cette action collective illustre un fort engagement des autorités locales et des citoyens en faveur d’un cadre de vie sain et agréable, initiative saluée par les habitants de Mao.





