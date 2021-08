Tchad : Lancement de l’opération de paiement des ménages vulnérables par Moov Money

Le ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, en partenariat avec Moov Africa Tchad, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, a lancé officiellement le 17 août 2021, à l’Ecole Annexe d’Ardeb Djoumal, l’opération de paiement de 22 000 ménages vulnérables de la capitale. La cérémonie de lancement de cette opération a été placée sous le haut patronage du Premier ministre de la Transition, Pahimi Padacké Albert, et a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables de Moov Africa.



Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA), financé par la Banque mondiale, consiste en un transfert unique d'un montant de 120 000 FCFA par bénéficiaire. Elle permettra aux 22 000 ménages dans les 10 communes de la ville de N’Djamena, de faire face aux difficultés liées au Covid-19 et aux inondations, conformément aux objectifs fixés par le projet.



Pour le paiement de ces transferts adaptatifs d’un coût global de 2 640 000 000 FCFA, la Cellule des Filets sociaux de la Banque mondiale a fait confiance au leader de la « Mobile Money » MOOV AFRICA TCHAD, à travers son service MOOV MONEY. En effet, ce service permet d’effectuer des paiements rapides, sécurisés et traçables grâce à sa plateforme moderne et ses équipes dédiées. Muni d’un téléphone mobile et d’une carte SIM de l’opérateur MOOV AFRICA mis à disposition par le projet, chaque bénéficiaire pourra se rendre dans l’école où il a été enrôlé pour recevoir intégralement son paiement sans frais de retrait.



Le représentant résidant de la Banque mondiale au Tchad, Rasit Pertev a tenu à saluer le grand engagement du gouvernement du Tchad à développer un système de protection sociale solide qui inclut tous les groupes vulnérables, qu’ils soient les ménages vulnérables de la capitale, les réfugiés et les communautés d'accueil. Selon lui, le lancement des Transferts Monétaires Adaptatifs d’aujourd’hui est à mettre à l’actif des équipes du gouvernement et celles de la Banque mondiale, qui ont compris la nécessité de mettre en place un des plus gros projets d'investissement jamais réalisé au Tchad, pour accroître son soutien en matière de protection sociale aux populations les plus vulnérables, y compris les réfugiés.



Officiant la cérémonie de lancement de cette opération de paiement électronique, le Premier ministre de Transition, Pahimi Padacké Albert a souligné que ce programme, en faveur des couches les plus vulnérables impactées par le Covid-19, s'inscrit intégralement dans la politique sociale du gouvernement de Transition et traduit la vision stratégique du président du CMT. Pour lui, cet appui permettra aux ménages bénéficiaires de toutes les 10 communes d’arrondissement de la ville de N’Djamena de faire face non seulement aux effets socioéconomiques de la crise sanitaire mais aussi d’apporter une réponse appropriée à leurs difficultés en cette période de soudure.