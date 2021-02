Tchad : Lancement de la formation en entrepreneuriat jeune à Bongor

Depuis le 03 février 2021, 200 jeunes de la province du Mayo-Kebbi Est sont à l’école du savoir en entreprenariat, au Centre de formation Ahwada de Bongor. C’est dans le cadre du projet « Mon quartier, mon engagement » de la Fondation Grand Cœur, qui vient en appui à la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports. Dans son mot de bienvenue, le délégué de la Jeunesse et des Sports, Bousanang Biskina, a déclaré que dans le contexte de chômage grandissant des jeunes, l’entrepreneuriat est un moyen le plus sûr et alternatif, crédible pour la création d’emplois.



Le représentant de la Fondation Grand Cœur, Abakar Foudissou a quant à lui dit que le projet « Mon quartier, mon engagement » est un programme de formation pour inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Car pour lui, la Fondation Grand Cœur suit une logique qui, depuis le lancement de ce projet, a déjà formé 1273 jeunes de 10 arrondissements de la ville de N’Djamena en entrepreneuriat, selon le concept « Entreprendre avec zéro franc ».



Dans son discours de lancement de la session, le préfet du département de Mayo Boneye, a dit que cette formation vient à point nommé, au moment où des grands projets sont en voie d’exécution dans la province. Par ailleurs, le Tchad compte 15 millions d’habitants à majorité jeunes, dans un contexte de chômage qui va grandissant. Pour cela, former les jeunes en entrepreneuriat, c’est leur donner des armes pour combattre le chômage. Ahmat Hissein Awam, représentant du gouverneur et par ailleurs, préfet du département de Mayo-Boneye, va conclure en rappelant que « l’entrepreneuriat fait émerger des solutions adaptées aux réalités locales, notamment, la vulnérabilité socioéconomique des jeunes et des femmes qui constitue un handicap majeur pour le développement et leur épanouissement ».