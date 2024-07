Tchad: Lancement des assises sur le genre et la santé de la reproduction à N'Djamena

L'objectif principal de ces assises est de contribuer à l'intégration du genre dans la troisième phase du Projet d'Appui au Secteur de la Santé au Tchad (PASST3). Ce projet, financé par l'AFD, vise à améliorer la santé maternelle et infantile, à réduire la mortalité néonatale et à renforcer l'accès à la santé sexuelle et reproductive pour tous.



Dans son discours d'ouverture, le ministre Abderahim a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir l'égalité de genre et à améliorer la santé des femmes et des enfants. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le domaine de la santé pour atteindre ces objectifs.



Mme Apolline Moudalbaye, Secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, a également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Elle a rappelé que les femmes jouent un rôle crucial dans le développement du pays et que leur santé est essentielle à la prospérité de tous.



M. Philippe Chedanne, Directeur de l'AFD au Tchad, a quant à lui réitéré l'engagement de l'Agence à soutenir le gouvernement tchadien dans ses efforts de promotion du genre et de la santé de la reproduction. Il a souligné que l'AFD accorde une importance particulière à l'autonomisation des femmes et à leur accès à des services de santé de qualité.



Les assises de N'Djamena devraient permettre aux participants de partager leurs expériences et d'identifier les défis et les opportunités liés à l'intégration du genre dans le secteur de la santé au Tchad. Les conclusions de ces assises seront intégrées dans le PASST3 afin de garantir une prise en compte effective du genre dans la mise en œuvre du projet.