Tchad : Lancement des préparatifs du forum national sur la santé communautaire prévu à N'Djamena en septembre 2024

Ce jeudi 4 juillet 2024, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, M. Dabsou Guidaoussou, a présidé une réunion de prise de contact avec les membres du comité d'organisation du forum. Cette rencontre a permis de jeter les bases de l'organisation de l'événement et d'échanger sur les enjeux et les attentes des différentes parties prenantes.



Le format du forum : Les participants ont évoqué la possibilité d'organiser des ateliers thématiques, des panels de discussion et des plénières afin de permettre une large participation et des échanges fructueux.



Les attentes et les enjeux : Le forum devrait permettre de dresser un état des lieux de la santé communautaire au Tchad, d'identifier les défis et les opportunités, et de définir les orientations stratégiques pour le développement de ce secteur.



L'implication de tous les acteurs : Il est important que tous les acteurs impliqués dans la santé communautaire soient représentés au forum, notamment les autorités publiques, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les communautés elles-mêmes.



La prise en compte des mutations et des besoins actuels : Le forum doit se pencher sur les mutations récentes du secteur de la santé communautaire, notamment l'évolution des besoins et des priorités des populations, et définir des stratégies adaptées à ces nouvelles réalités.



Un noyau restreint a été mis en place pour élaborer les documents techniques du forum, notamment le plan d'action et le budget. Ce comité se réunira chaque jeudi pour avancer rapidement dans la préparation de l'événement.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a exhorté le comité d'organisation à mettre tout en œuvre pour que le forum soit un succès. Il a également appelé à une large participation de tous les acteurs concernés afin que cet événement puisse déboucher sur des actions concrètes pour le développement de la santé communautaire au Tchad.



Le forum national sur la santé communautaire s'inscrit dans la volonté du gouvernement tchadien de renforcer son système de santé et d'améliorer l'accès aux soins de santé pour l'ensemble de la population. Cette rencontre devrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires et de définir une feuille de route claire pour le développement de la santé communautaire dans le pays.