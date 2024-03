Tchad : Lancement des projets sociaux pour les réfugiés et les communautés d’accueil dans les provinces de l'Ennedi Est et du Wadi Fira

Dans la province de Wadi Fira, PARCA a commencé les travaux pour construire cinq écoles et deux centres de santé. De plus, il a également lancé officiellement les opérations de paiement des transferts monétaires inconditionnels à 12 600 ménages bénéficiaires. Ces initiatives témoignent du fort engagement du gouvernement envers l'amélioration des conditions sociales et économiques des populations vulnérables.



Dans la province d’Ennedi Est, PARCA poursuit également ses travaux avec la construction imminente de deux centres de santé ainsi que trois écoles. Ces infrastructures contribueront grandement à faciliter l'accès aux soins médicaux adéquats ainsi qu'à l'éducation pour les habitants locaux.



Il convient également mentionner que ce projet est entièrement financé par le groupe Banque mondiale et mis en œuvre par la Cellule Filets Sociaux. La construction des centres médicaux et établissements scolaires constitue une étape essentielle vers une prise en charge adaptée pour les communautés locales vivant dans ces provinces reculées.



En ce qui concerne les paiements effectués via transferts monétaires inconditionnels, ils joueront un rôle crucial dans l'amélioration globale des conditions socio-économiques au sein des ménages vulnérables tout en renforçant leur résilience face aux difficultés rencontrées.



Au final, ces actions entreprises par PARCA démontrent clairement son engagement constant afin d’améliorer durablement le bien-être social ainsi que économique au Tchad. Le gouvernement tchadien est pleinement conscient qu'il est impératif d'investir dans ces infrastructures vitales pour garantir un meilleur avenir pour tous ses citoyens sans exception.