Tchad : Lancement des travaux pour l'opérationnalisation de la brigade mixte de la CEMAC

La réunion a également vu la participation de son homologue de la Sécurité Publique et de l'Immigration, des acteurs stratégiques de la CEMAC, des responsables nationaux en charge de la gestion des corridors inter-États et des questions de frontières, ainsi que d'autres personnalités de marque.



Instituée par le règlement N°02422 du 10 novembre 2022, la Brigade Mixte a pour objectif de lutter contre les tracasseries et toutes les formes d'abus sur les corridors de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Bien que son avènement ait été accueilli avec espoir, elle n'est toujours pas fonctionnelle à ce jour.



Lors de la réunion, le Commissaire en charge du département du marché commun de la Commission de la CEMAC, M. Mbogo Ngabo Seli, a expliqué que l'intégration dans l'espace communautaire est entravée par des difficultés persistantes, notamment en ce qui concerne l'application des textes relatifs à la libre circulation des biens et des personnes.



Le Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, M. Mahamat Charfadine Margui, a exprimé son regret face aux multiples tracasseries subies par les transporteurs et les opérateurs économiques tchadiens sur le corridor Ndjamena-Douala et sur les autres axes routiers de la CEMAC. Il s'est engagé à mettre en œuvre les résolutions adoptées lors de cette réunion.



Dans son discours d'ouverture, le Ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, M. Tahir Hamid Nguilin, a souligné l'importance de cette Brigade Mixte pour le Tchad, un pays enclavé, qui compte sur son opérationnalisation pour faciliter son désenclavement. Il a également salué l'initiative du Président de la Commission de la CEMAC visant à réduire significativement les tracasseries que subissent les citoyens de la communauté.



Cette réunion interministérielle a pour objectif de lancer le processus d'opérationnalisation de la Brigade Mixte de la CEMAC dans chacun des pays de la sous-région.