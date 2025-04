Tchad: Lancement du 3ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-3)

Dans son discours d'ouverture, Tom Cherif, Directeur Général de l'INSEED, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités nationales et le gouvernement pour leur soutien indéfectible au RGPH-3. Il a également remercié les partenaires au développement, notamment la Banque Mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), soulignant que leur appui financier et technique est indispensable à la réussite de l'entreprise. Tom Cherif a rappelé que le RGPH-3 s'inscrit dans une tradition de recensements au Tchad, marquant ainsi la continuité depuis le premier recensement en 1993 et le second en 2009. Il a noté que l'INSEED joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce projet crucial pour le développement du pays.

Importance du Recensement La représentante résidente de l'UNFPA au Tchad a pris la parole pour souligner l'importance vitale de ce recensement dans la construction d'un Tchad plus inclusif et prospère. Elle a expliqué que le processus de recensement permettra de recueillir des données essentielles sur la population et l'habitat, afin d'identifier les besoins spécifiques et de guider les politiques publiques de manière efficace. Les informations collectées seront déterminantes pour la planification des infrastructures, de l'éducation, de la santé, et d'autres domaines essentiels.

Soutien de la Banque Mondiale Le représentant résident de la Banque Mondiale au Tchad a réaffirmé l'engagement de l'institution envers le développement durable du pays. Il a rappelé que la Banque Mondiale s'emploie à réduire l'extrême pauvreté et à encourager une prospérité partagée dans un cadre durable. Actuellement, la Banque soutient le renforcement du système statistique national du Tchad avec un financement de 105 millions de dollars.

Intervention du Ministre d'État

Lors de l'inauguration de la phase de cartographie, Dr Tahir Hamid Nguilin, Ministre d'État, Ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale et Président de la Commission Nationale de la Population (CNP), a exprimé l'importance cruciale de ce projet pour le développement national. Il a remercié l'équipe de l'INSEED pour leur engagement exceptionnel, ainsi que les soutiens techniques et financiers de la Banque Mondiale, de l'UNFPA, de l'Union Européenne et de la Banque Africaine de Développement.

Mobilisation de la Jeunesse Dr Tahir Hamid Nguilin a également annoncé la mobilisation de plus de 1 000 jeunes pour participer à la phase de cartographie sur une durée de 6 mois. Lors de la phase de démembrement prévue en avril 2026, 50 000 jeunes seront mobilisés. Il a appelé toutes les couches de la société à participer activement afin d’assurer le succès du RGPH-3.