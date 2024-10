Tchad : Lancement du Parti CNSP

L'objectif principal de ce point de presse était de présenter le projet et le programme du CNSP à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Un des points sensibles abordés lors de cette séance d'information a été le processus de démocratisation du Tchad, en particulier pendant les trois décennies de pouvoir du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).



Ahmed Bokori Nima a exprimé ses préoccupations concernant la situation politique actuelle. Il a déclaré que les libertés d'expression sont en danger, et que les journalistes subissent des pressions.

Selon lui, les Tchadiens vivent dans une injustice qui freine le développement socio-économique du pays. Il a souligné que cette situation empêche le Tchad de prendre son envol.



Le lancement du CNSP marque une nouvelle étape dans le paysage politique tchadien, avec des ambitions clairement affichées en faveur de la démocratie et du développement. Le parti se positionne comme un acteur clé dans la lutte pour les droits et libertés des citoyens tchadiens.