Tchad : Lancement du projet de conservation du bassin du Lac Tchad au Bahr-Azoum, Salamat

Le lancement du projet a été marqué par la présence du Secrétaire général du département de Bahr-Azoum, M. Djido Ali Abatcha, représentant le gouverneur du Salamat, et du chef de mission du projet, M. Brahim Abakar Malloumi.



M. Malloumi a souligné l'importance de ce projet pour la préservation du bassin du Lac Tchad, un véritable joyau naturel confronté à de nombreux défis environnementaux tels que la déforestation, la sécheresse, la dégradation des sols et la pollution.





Des actions concrètes seront menées pour réhabiliter les zones affectées par les activités anthropiques et la pression environnementale. Le projet vise à appuyer les communautés locales dans le développement d'activités génératrices de revenus compatibles avec la conservation de l'environnement. La promotion d'une gestion durable des ressources naturelles et d'un dialogue intercommunautaire apaisé est au cœur du projet. Le projet s'engage à garantir une participation inclusive des femmes et des jeunes dans les initiatives de conservation et de développement. Les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à soutenir pleinement le projet et à mobiliser les populations riveraines pour sa réussite.



Le projet de conservation du bassin du Lac Tchad constitue une initiative prometteuse pour la revitalisation de cet écosystème essentiel et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. La collaboration de tous les acteurs impliqués sera cruciale pour garantir sa mise en œuvre effective et durable.