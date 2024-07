Tchad : Lancement officiel de la Semaine Africaine de la Vaccination et des 50 ans du PEV dans la Tandjilé

Dans son discours d'ouverture, M. Boulama a rappelé que la vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir les maladies infectieuses et de sauver des vies. Il a souligné que les vaccins ont permis d'éradiquer de nombreuses maladies graves, telles que la variole et la poliomyélite, et qu'ils continuent de protéger les enfants contre de nombreuses autres maladies, telles que la rougeole, la coqueluche et la diphtérie.



Un appel à la mobilisation de tous



Le Secrétaire Général a lancé un vibrant appel à l'ensemble de la population de la Tandjilé, en particulier aux parents, à faire vacciner leurs enfants dès leur plus jeune âge. Il a également exhorté les femmes en âge de procréer à se faire vacciner contre les maladies transmissibles à l'enfant, telles que le tétanos néonatal.



M. Boulama a réaffirmé l'engagement des autorités provinciales à soutenir le programme de vaccination et à œuvrer pour que tous les Tchadiens aient accès à la vaccination.



50 ans du PEV : un bilan positif et des perspectives d'avenir



Le lancement de la Semaine Africaine de la Vaccination a également été l'occasion de célébrer les 50 ans d'existence du Programme Élargi de Vaccination (PEV). Créé en 1974, le PEV a permis de sauver des millions de vies dans le monde entier. Au Tchad, le PEV a contribué à réduire considérablement la mortalité infantile et à améliorer l'état de santé des populations.



Les défis à relever



Malgré les progrès réalisés, des défis importants demeurent en matière de vaccination. M. Boulama a notamment évoqué la nécessité d'intensifier la sensibilisation des populations, de lutter contre les rumeurs et les informations erronées sur les vaccins, et de renforcer les systèmes de distribution des vaccins dans les zones les plus reculées du pays.