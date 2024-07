Tchad : Lancement officiel de la collecte de données pour la Couverture Santé Universelle (CSU)

Le directeur général de l'INSEED, M. Baradine Zakaria Moursal, a souligné l'importance de la santé dans le développement durable, affirmant qu'aucune question dans ce domaine ne peut être abordée sans une approche inclusive de la santé. Il a réitéré l'engagement de son institution à mener à bien cette opération de collecte de données en déployant les meilleurs agents sur le terrain.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jhon Eyang Efobi, a salué le leadership du ministre Abderahim dans l'accélération du processus de mise en œuvre de la CSU. Il a rappelé que l'accès aux soins de qualité pour tous est un objectif fondamental de la CSU et a félicité le Tchad pour la prise en charge d'une grande partie du financement de cette phase d'opérationnalisation, démontrant ainsi la volonté politique du pays de promouvoir la santé de ses citoyens.



Dans son discours, le ministre Abderahim a réaffirmé l'engagement du gouvernement à atteindre l'objectif de la CSU et a expliqué les différents textes définissant ce programme et les trois régimes qui le composent. Il a souligné que la vision du Tchad pour la CSU est clairement définie dans le Plan National de Développement Sanitaire et que l'équité et la justice sociale sont des principes fondamentaux qui guideront sa mise en œuvre.



Le ministre a appelé les populations des zones ciblées à collaborer pleinement avec les agents recenseurs, soulignant que la CSU est une stratégie collective qui exige une mobilisation de tous. Il a rappelé que la CSU est un processus d'endurance et non de vitesse, et a insisté sur l'implication des communautés pour sa réussite.



Le ministre Abderahim a conclu son discours en saluant l'attention particulière accordée à la CSU par le Président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, dont les directives et l'engagement personnel ont permis le lancement des premières actions concrètes.



Cette journée marque une étape importante dans la concrétisation de la CSU au Tchad. La collecte de données permettra d'identifier les personnes les plus vulnérables et de leur garantir un accès équitable aux soins de santé de qualité.