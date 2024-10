Tchad : Lancement officiel des vaccins combinés

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement Social 4 (PNDS4) et cible spécifiquement les enfants âgés de plus de 6 mois. Selon Dr John Eyang Efobi, représentant de l'OMS au Tchad, ces maladies causent des ravages dans la vie des enfants et nécessitent une réponse efficace.



L'introduction de ces vaccins renforce les efforts de lutte contre les maladies infantiles et marque une avancée significative dans la santé publique du pays. Cela démontre l'engagement ferme du gouvernement tchadien et de ses partenaires pour améliorer la santé des populations vulnérables.



Dr Thiery Vincent, représentant de l'Alliance Gavi, a salué cette initiative, la qualifiant de moment historique pour le Tchad. Il a exprimé l'engagement de Gavi à soutenir les objectifs du ministère de la santé.



Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que ces maladies, causes majeures de mortalité infantile, doivent être combattues avec détermination. Il a également insisté sur l'importance de la vaccination dans un contexte où la désinformation menace la santé publique.



Le lancement de cette opération, soutenue par des partenaires tels que GAVI, OMS, UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates, illustre la vision du gouvernement tchadien sous l'impulsion du Président Mahamat Idriss Deby Itno. Le ministre a encouragé le personnel de santé à faire preuve de courage et de responsabilité dans la mise en œuvre de ces vaccinations, visant à bâtir un avenir plus sain pour les enfants tchadiens.