Tchad : Lancement officielle des activités de l’APPERVU à Mao

L'objectif principal de cette initiative est la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale ainsi que la gestion des conflits. Pour ce faire, APPERVU a lancé un projet d'un montant de 2 000 000 FCFA pour une durée d'un an. Ce projet est financé par la Fondation ACRA dans le cadre du programme "Jeunesse en Action pour l'Avenir du Tchad".



Au cours de ce projet, le président provincial de l'association prévoit d'organiser des conférences-débats et des journées de sensibilisation dans différents quartiers de la ville de Mao afin de promouvoir la paix.



Mahamat Abakar Abdraman, représentant principal de l’ACRA Tchad, a tenu à remercier chaleureusement l’APPERVU pour le lancement officiel de ses activités et s'est dit prêt à accompagner davantage cette organisation. Il a également promis que sa fondation suivra attentivement toutes les activités menées sur le terrain.



Cet événement marquant démontre clairement que les initiatives locales sont essentielles pour favoriser un environnement pacifique et harmonieux au Tchad. La collaboration entre APPERVU et ACRA constitue un exemple inspirant qui encourage les jeunes à prendre part activement aux initiatives communautaires visant à construire un meilleur futur.