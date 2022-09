Tchad : Laoukein Médard donne une recette contre les piqûres de scorpions au BET

Dans son intervention, le chef de parti a affirmé qu'il faut prendre un litre d'huile et le verser dans une tasse, ensuite aller à la chasse aux scorpions. Il a précisé que pour un litre d'huile, il faut attraper 12 scorpions et les mettre dans la tasse contenant l'huile. Une fois que les 12 scorpions soient emprisonnés, il faut fermer la tasse avec un couvercle et la garder de côté jusqu'au lendemain.



En se débattant pour sortir de l'huile, les scorpions vont libérer leur venin dans l'huile. "Le matin vous ouvrez la tasse, vous sortez les cadavres des scorpions pour les jeter. Ensuite, vous mettez cette huile empoisonnée dans un flacon propre. Elle peut vous servir durant 4 à 5 ans", explique Laoukein Kourayo Médard.



"A chaque fois que quelqu'un est piqué par un scorpion, faites une entaille avec une lame sur la partie piquée, imbibez un morceau de tissu dans cette huile et frottez deux à trois fois. En moins de 5 minutes, la personne est guérie", détaille Laoukein Kourayo Médard d'un air confiant.



"Même si une personne piquée était dans son champ, automatiquement elle va reprendre sa houe pour continuer à labourer comme si de rien n'était", conclut-il.