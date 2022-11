Tchad : Laring Baou donne des astuces pour multiplier ses revenus

Multiplier ses revenus, c'est inévitablement créer une entreprise. Le directeur des éditions Sao, Laring Baou, en a donné les techniques à une conférence-débat le 19 novembre au Cefod.



Il distingue deux catégories de personnes évoquant l'entrepreneuriat : il y a ceux qui produisent (ces derniers réussissent) et ceux qui consomment (ceux-ci subissent).



Pour produire, il faut toujours avoir un service à proposer en fonction des situations. Des individus ont fabriqué des pirogues pour transporter les victimes d'inondations, d'autres ont construit des ponts de fortune, d'autres encore font le petit commerce au site de sinistrés. Un bel exemple d'adaptation à une situation. "Il faut toujours prouver qu'on sait quelque chose", explique Laring Baou.



Le conférencier conseille ensuite vivement d'affronter les difficultés, d'arrêter de se plaindre mais d'être toujours optimiste. La plainte est "une automalédiction" et les "optimistes transforment les crises en opportunités".



Aux jeunes désœuvrés, Laring Baou conseille une occupation même non rémunérée pour bénéficier de l'expérience.



Quelques jeunes qui ont entrepris des activités sans grandes ressources financières ont fait des témoignages pour inspirer ceux qui ont des projets mais qui attendent un financement extérieur. "J'ai mis mon téléphone en gage pour avoir de l'argent et commencer mon affaire", confie l'un d'entre eux. Je suis "pétrochimiste, j'ai un champ d'oignons qui marche bien", témoigne un employé de Schlumberger multipliant ses revenus.