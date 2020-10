Tchad : Le Aya Boot Camp aura bien lieu en novembre prochain

La deuxième édition d'Aya Boot Camp aura bien lieu au mois de novembre prochain à la station de l'ITRAD de Gassi, près de N'Djamena.



"Cette 2ème édition s'inscrit dans le cadre des actions d'urgence souhaitées par les plus hautes autorités du pays en vue de soutenir et d'accompagner des jeunes et des femmes dans leur ambition d'entreprendre et de s'autonomiser", explique la présidente d'Aya Chad, Fatimé Souckar Djibrine Térab.



Aya Boot Camp vise à renforcer l'autonomisation des jeunes et femmes qui envisagent un avenir dans l'agriculture au sens large, tout en les accompagnant dans leurs ambitions.



Cet évènement est organisé dans un contexte de crise lié à la pandémie de la Covid-19 où tout s'entreprend dans le respect des mesures barrières. Aya Boot Camp entend contribuer à la recherche de solutions adaptées à celles et ceux dont l'avenir s'attache à l'élevage, l'agriculture, la pêche et à leur milieu environnemental.



Plus de 150 participants, sans distinction de niveau scolaire, sont attendus à l'évènement. Les partenaires et mécènes intéressés par la participation des jeunes et des femmes au développement économique du Tchad viendront également échanger avec les jeunes.



L'édition 2020 d'Aya Boot Camp va mettre l'accent sur : l'utilisation optimale des technologies de l'information et de la de la communication, la participation accrue des femmes, l'ouverture aux experts et participants internationaux, notamment des pays d'Afrique centrale et du Sahel et l'accroissement de la dimension nationale du projet, avec la sélection des jeunes issus de toutes les provinces du Tchad.



L'évènement sera suivi de la Nuit des agripreneurs le 21 novembre 2020. Prévu du 13 au 19 novembre prochain, il est placé sous le thème : "accompagner les agripreneurs du réseau Aya Chad à trouver des partenaires pour la mise en œuvre de leurs projets agricoles".