Tchad : Le Brunch des Madrilènes annonce une journée de brassage

Selon les organisateurs, cette deuxième édition du Brunch des Madrilènes a pour ambition de rassembler les supporters autour d'un buffet, offrant ainsi une opportunité unique de brassage culturel et social. Au programme de la journée figurent diverses activités, telles que des jeux-concours, des prestations artistiques et des exposés-débats.



L'événement principal se tiendra le samedi 7 décembre 2024 et débutera dès 6 heures du matin par un match de gala sur le terrain Maratana de Gassi. Les organisateurs ont invité tous les passionnés du Real Madrid à se joindre à eux pour cette célébration, qui vise à promouvoir la convivialité et renforcer la cohésion sociale. Pour participer, les intéressés devront acquérir un pass d'une valeur de 10 000 FCFA et porter le maillot du club madrilène.



Les organisateurs ont également précisé que l'événement s'inspire des victoires marquantes du Real Madrid, notamment en Ligue des champions et en Liga durant la saison 2023-2024. Ils ont conclu en soulignant que le football reste un espace de rassemblement universel, transcendant les distinctions sociales et culturelles.