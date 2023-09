Tchad : Le CADOT fournit des Codes OHADA au Tribunal de commerce et au Barreau

Selon Ndoloum Kasimir, coordinateur du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad, cette remise d'ouvrages s'inscrit dans les objectifs de l'OHADA visant à renforcer les capacités des acteurs judiciaires en leur fournissant une base documentaire de référence. Ces codes de l'OHADA contribueront à l'efficacité de l'application du droit OHADA dans les tribunaux et seront d'une aide précieuse pour les magistrats qui ne disposent pas de documents ni de bibliothèques.



Le président du tribunal de commerce de N'Djamena, Hassan Mahamat Hassan Kaya, a souligné l'absence d'ouvrages au sein du tribunal de commerce et a exprimé son espoir que ces ouvrages aideront les greffiers et les magistrats à remplir leurs missions.



De même, le bâtonnier Djerandi Laguerre Dionro, président du conseil de l'Ordre des avocats du Tchad, a exprimé sa gratitude envers le Centre d'Animation du Droit OHADA pour ce don. Il estime que ces ouvrages renforceront davantage les liens entre les avocats et l'OHADA et s'est engagé à mettre ces documents riches à la disposition des avocats pour leurs besoins.



En parallèle de cette remise, le CADOT organise du 25 au 30 septembre une exposition-vente d'ouvrages au palais de justice, offrant ainsi aux acteurs judiciaires la possibilité d'acquérir les nouvelles publications de l'OHADA.