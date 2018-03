Tchad : Le CAMOJET fait le bilan de son engagement dans le processus de consolidation de l’Etat de droit

Le Collectif des Associations et Mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET), a organisé ce vendredi 02 février 2018 au CEFOD, une cérémonie de clôture de sa IVème assemblée ordinaire sous le thème : « le rôle des jeunes leaders de la société civile dans le processus de consolidation de l’Etat de droit ». Lors de cette assemblée qui s’est tenue du 01 mars au 02 mars 2018, trois points ont été inscris à l’ordre du jour : amendements et adoption des textes ; élection des membres du bureau et des commissions spécialisées, et échanges sur la gouvernance de la plateforme.



La cérémonie de clôture de ladite assemblée, a débutée par la synthèse des travaux, relevant le statut et règlements intérieurs du CAMOJET suivi d’un procès verbal. Dans son discours, le coordinateur national sortant du CAMOJET, Mr Herbeimi Mahamat Zene Cherif a rappelé les objectifs qui ont entrainés la création du CAMOJET : « dans un souci de bonne coordination et de synergie entre les organisations des jeunes, les leaders des jeunes réunis du 22 au 23 septembre 2004 en assemblée générale constitutif, ont décidé de la création du Collectif des Associations et Mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET), reconnu officiellement en 2006. Il regroupe des Associations et mouvements des jeunes légalement constituées et apolitiques, intervenant dans divers domaines du développement ».



Selon lui, depuis sa création, le CAMOJET n’a ménagé aucun effort pour rechercher la paix, la promotion de l’emploi des jeunes, la défense des droits de l’homme, la bonne gouvernance, la promotion du développement socio-économique et l’épanouissement de la jeunesse tchadienne. Avant d’aller un peu plus loin, Mr Herbeimi Mahamat Zene Cherif, a demandé à l’assemblée de se tenir debout pour rendre hommage à leurs camarades de lutte, précisément au premier président du CAMOJET, Adoum Abakar Moustapha Mallouni, assassiné chez lui, en septembre 2006 par une grenade où sa mort fut un coup dur pour le collectif.



Justifiant le choix du thème : « le rôle des jeunes leaders de la société civile dans le processus de consolidation de l’Etat de droit » pour la 4ème assemblée ordinaire du CAMOJET, le coordinateur national sortant du CAMOJET, Mr Herbeimi Mahamat Zene Cherif, soutient que, malgré la détermination et l’engagement citoyen de la jeunesse, les valeurs et principes républicains ont disparues. De son avis, l’Etat a failli à son rôle régalien, d’impartialité et de garant des principes de démocraties, du règne de la loi et de la justice, et tous les citoyens ne jouissent pas de manière équitable des ressources naturelles, de leurs libertés et droits fondamentaux, qui leurs sont reconnu par la constitution. Ainsi, le collectif trouve que cette situation est intolérable et nécessite un engagement sincère des citoyens à travers la société civile dans le respect de la légalité républicaine. Pour atteindre ce but, la société civile tchadienne doit être un exemple de démocratie de bonne gouvernance et de recevabilité à l’égard des citoyens et les leaders des jeunes quant à eux, doivent être des exemples non seulement au sein de la société civile mais aussi pour tous les tchadiens, tout en ayant un esprit critique, de la transparence, de bonne gouvernance associative et l’alternance à la tête de leurs organisations, car ils sont le présent et l’avenir, souligne le collectif.



Le coordonateur sortant, n’a pas perdu de vue les activités menées par le CAMOJET en faveur des jeunes et du développement du Tchad : « En sa qualité de première force sociale de la jeunesse tchadienne, depuis sa création, le CAMOJET est activement présent à tous les fronts des revendications estudiantines, des jeunes, sociales et politiques. Il est aussi présent depuis sa création à tous les rendez-vous politiques, notamment à travers l’éducation civique et la participation des jeunes durant les processus électoraux. Les membres du CAMOJET ont participés activement dans les démembrements de la CENI et à l’observation des élections. Le CAMOJET fut la première organisation de jeunes a signé le Protocol d’accord créant le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP). C’est dans cette optique que, nous avons contribué à l’apaisement du climat politique et le dialogue inclusif entre les acteurs politiques. » A-t-il déclaré. Soucieux de la stabilité politique, institutionnelle, de la paix et de l’unité nationale, les jeunes leaders membres du CAMOJET suivent avec beaucoup d’intérêt le processus des réformes institutionnelles en cours, a-t-il ajouté.



La cérémonie de la clôture, a pris fin par la présentation des nouveaux membres du bureau de CAMOJET, élus pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois. Il s’agit de : Hamlha Douksia Senghor, Coordinateur National ; Mahamat Macki Adam , Secrétaire Général ; Ahmat Haroun Larry , Secrétaire Général Adjoint , Dadji Ramata Ahmat , Trésorière Générale ; Hawada Yama Dering , Trésorier Général Adjoint ; Hassan Ibrahim, Secrétaire National Chargée de La Communication et de La Sensibilisation ; Haroun Okerim Haroun, Secrétaire National Chargé des Affaires Culturelles et Sportives ; Iyakoura Limane Mahamat , Secrétaire National Chargée de la Promotion Féminine ; Djamal Yaya Moussa , Secrétaire National Chargé de la Formation et de l’emploi des Jeunes ; Me Koude Mbainaissem , Secrétaire National Chargé des Affaires Juridiques et des Droits de l’homme et Diondandé Roger Djeraro, secrétaire National Chargé des Etudes et Projets.



Le coordinateur national sortant du CAMOJET, Mr Herbeimi Mahamat Zene Cheri, conformément au slogan du CAMOJET agir pour la jeunesse, encourage ces nouveaux leaders à poursuivre la lutte et les initiatives, notamment le projet pour la promotion de la citoyenneté et l’implication des jeunes et femmes dans le processus de développement local/Guéra et le projet « la jeunesse s’engage », afin d’aider les jeunes tchadiens à faire face aux crises que traversent le pays, particulièrement le chômage et à préserver leur avenir. Il appelle à l’unité et la cohésion de la jeunesse tchadienne.