Tchad : Le CEG de Djaitou n’a que 73 filles sur les 400 élèves

Après 20 ans d'existence, le CEG de Djaitou, dans la sous-préfecture de Pala Rurale, n'a pas l'image d'un collège. Il y manque de salles de classes, de tables bancs et un bureau pour l'administration. Les élèves suivent les cours à même le sol, sur des morceaux de bois, de briques et parfois debout, dans un espace exposé à des multiples intempéries.



Dans le souci de disposer de bâtiments servant de salles de classes, les élèves du collège du village Djaitou dans le Mayo Dallah, avec l'appui de leur directeur Yantchamsi Célestin, ont fabriqué 20 000 briques qu’ils ont fait cuire l'année dernière. Mais depuis lors, ces briques cuites ont été transportées en partie, et déposées dans l'établissement et une autre partie se retrouve au bord du marigot par manque d'engagement et de moyens financiers pour la construction.



Ce collège dispose pour l’année scolaire en cours plus de 400 élèves avec quatre niveaux, de la sixième en troisième. Et sur les 400 élèves, il n'y a que 73 filles. Depuis lors, les élèves suivent donc les cours dans des hangars montés en tiges de mils rouges. Ces tiges de mil sont broutés quelques mois plus tard par les animaux par manque de foins en brousse, selon le directeur dudit collège Yantchamsi Célestin. Ainsi donc, ce dernier lance un appel en direction des ONG et des personnes de bonne volonté qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, pour l'aider à réussir le projet de construction des bâtiments dans le CEG de Djaitou dont il a la charge. Cela pour permettre à cette école de ressembler à au lieu d'apprentissage, indique-t-il.