Tchad : Le CEMAT renforce la sécurité au Moyen-Chari face aux défis frontaliers

Objectifs de la Réunion



Points Clés Abordés

Mission Régalienne : Le CEMAT a rappelé à chaque corps leur mission telle que définie par la Constitution de la 5ᵉ République. Vigilance et Solidarité : Il a exhorté les forces à rester vigilantes et solidaires pour défendre les frontières contre toute menace extérieure. Éthique et Respect de la Population : Le Général a insisté sur la nécessité de bannir la division, le communautarisme et les abus envers la population, notamment les extorsions et les amendes injustifiées. Unité et Professionnalisme : Il a souligné l'importance de l'unité et du professionnalisme des forces, appelant à soutenir le Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, dans la protection du pays. Collaboration avec la Population : Le CEMAT a recommandé une collaboration étroite avec la population, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses pour renforcer l’efficacité des missions de sécurité.



Décrets Anciens

L’incompatibilité des fonctions des FDS avec les chefferies traditionnelles.

L’interdiction formelle de la publication de contenus nuisibles à la sûreté de l’État et à la cohésion sociale sur les réseaux sociaux.

Doléances des Forces

Le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre (CEMAT), le Général de Corps d’Armée Djontan Marcel Hoinati, est arrivé à Sarh il y a 48 heures pour une mission stratégique dans la province du Moyen-Chari. Le 8 mars 2025, il a tenu une rencontre avec les différents corps constitués des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) déployés dans la région.Au cours de cette réunion, le CEMAT a relayé les directives des plus hautes autorités face aux défis sécuritaires actuels. La province du Moyen-Chari, partageant une frontière de 1900 km avec la République Centrafricaine et le Soudan, nécessite la mise en place de nouvelles mesures pour garantir la protection de la population et la défense du territoire national.Le Général Hoinati a également communiqué deux décrets majeurs :À l’issue de la rencontre, les différents corps ont soumis au CEMAT une série de doléances portant sur l’amélioration des conditions de travail et des moyens opérationnels, soulignant ainsi le besoin de ressources adéquates pour accomplir efficacement leur mission.