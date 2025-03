Tchad : Le CEMGA renforce la présence militaire à Adré et insiste sur la discipline des troupes

Objectifs de la Rencontre

Respect de la hiérarchie : Insistant sur l'importance de la structure et de l'autorité dans l'accomplissement des missions. Discipline : Soulignant le rôle crucial de la discipline militaire pour maintenir l'ordre et l'efficacité au sein des troupes. Vigilance : Évaluant la nécessité d'une vigilance constante afin d'assurer la sécurité des opérations et des populations locales.

Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le général Abakar Abdelkerim Daoud, poursuit sa visite sécuritaire dans les zones opérationnelles de l'Est, en se rendant à Adré, dans le département d'Assongha, province du Ouaddaï. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de l'état des forces de défense et de sécurité en opération dans cette région.Lors de cette rencontre avec les forces, trois points essentiels ont été abordés :Cette visite témoigne de l'engagement du CEMGA à soutenir et à renforcer les capacités des forces armées dans les zones sensibles du Tchad.