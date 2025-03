Tchad : Le CEMGA renforce la présence militaire à l'Est et insiste sur la discipline des troupes

Objectifs de la Visite



Messages aux Forces de Sécurité

Exécution Rigoureuse des Tâches : L'importance de réaliser leurs missions avec sérieux et efficacité.

: L'importance de réaliser leurs missions avec sérieux et efficacité. Respect de la Hiérarchie : Le suivi des ordres et des directives est essentiel pour maintenir la cohésion et l'efficacité des opérations.

: Le suivi des ordres et des directives est essentiel pour maintenir la cohésion et l'efficacité des opérations. Discipline et Vigilance : Ces valeurs sont indispensables pour le succès des opérations menées sur le terrain.

Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), général Abakar Abdelkerim Daoud, poursuit sa visite sécuritaire dans les zones opérationnelles de l'Est du Tchad. Il s'est récemment rendu dans les localités de Birak, Koulbous et Tinè, situées dans la province de Wadi Fira.Cette visite a pour but de s'enquérir de l'état des forces de défense et de sécurité (FDS) en mission dans ces zones. Le CEMGA a rappelé l'importance du respect des consignes pour l'accomplissement de leurs missions.Lors de ses échanges avec les éléments des FDS, le général Daoud a souligné plusieurs points cruciaux :La visite du CEMGA dans l'Est du Tchad est un témoignage de l'engagement des autorités militaires à soutenir et à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, tout en assurant la sécurité dans les zones opérationnelles.