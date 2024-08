Tchad : Le CESCE mise sur un changement de mentalité pour une nation unie et prospère

Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) a clôturé ce lundi 19 août 2024 sa deuxième session ordinaire, qui s’est tenue au Palais des Arts et de la Culture. Cette session, qui a duré quinze jours, a été placée sous le thème : « Le changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad à l'ère de la 5ème République ».



Les conseillers de la République ont consacré cette session à une analyse approfondie des mentalités des citoyens tchadiens, identifiant les principaux traits qui les caractérisent ainsi que les facteurs ayant contribué à leur formation.



Dans son discours de clôture, le président du CESCE a souligné que la refondation du Tchad exige des comportements vertueux et des actions énergétiques de la part des plus hautes autorités et des élites, en faveur de la justice sociale et de l'unité nationale. Il a mis en garde contre les actes de gabegie, le communautarisme, et la perpétuation des conflits ruraux, qui constituent des obstacles sérieux à l’évolution du pays. Le président a également noté que bien que le changement de mentalités soit un processus de long terme, il est crucial de s'attaquer dès maintenant aux racines des problèmes.



Le choix de ce thème par les conseillers de la République se justifie pleinement dans le contexte de la promulgation de la nouvelle constitution du 29 décembre 2023, marquant l'entrée du Tchad dans l'ère de la 5ème République. Cette période de refondation représente une opportunité unique pour revoir et repenser les fondements de la société tchadienne, briser les vieilles habitudes et adopter de nouvelles approches pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations du peuple tchadien.



La session s’est achevée sur une note optimiste quant à l'avenir du Tchad, un pays doté d’atouts solides pour se construire et prospérer dans le concert des nations. La refondation du Tchad passe nécessairement par un changement de mentalité qui permettra aux citoyens de bâtir une nation unie, forte et prospère.