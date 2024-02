Tchad : Le CESCE préconise des pistes des solutions contre la cherté de vie

Face à ces défis majeurs, les participants ont formulé plusieurs recommandations afin d'atténuer cette crise. Ils ont tout d'abord préconisé au gouvernement de rendre opérationnels les budgets alloués à chaque ministère, afin de leur permettre d'agir efficacement. De plus, ils ont suggéré la création d'un cadre de concertation regroupant les groupements sociaux, le Conseil Économique, les opérateurs économiques, les associations des consommateurs et les acteurs de la société civile. Ce cadre permettrait une lutte coordonnée contre la cherté de vie.



Les participants ont également souligné l'importance cruciale de mettre à disposition des consommateurs une énergie et un carburant abordables. En effet, ces ressources sont essentielles pour assurer le fonctionnement quotidien des ménages tchadiens.



Enfin, une politique agricole efficace a été identifiée comme étant indispensable pour faire face à cette crise. Cela impliquerait notamment l'introduction de mécanisation dans le secteur agricole ainsi que le développement des filières agricoles et la libéralisation des produits.



Dans son discours clôturant ces assises du CESCE, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit a souligné l'urgence pour le gouvernement tchadien d'agir rapidement en vue de trouver des solutions appropriées afin d'alléger cette crise qui pèse fortement sur la population dans son ensemble. Il a également appelé à des actions urgentes à court terme ainsi qu'à moyen et long terme pour soulager durablement la population tchadienne en matière de sécurité alimentaire nutritionnelle et énergétique.