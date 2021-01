Tchad : Le CICR va apporter son appui en matière de santé animale

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir et le chef de délégation du Comité International de la Croix Rouge (CICR), Dirieh Abdi Mohamed, ont signé ce jeudi, un protocole d'accord. D'une enveloppe globale de plus 452 millions de FCFA, ce protocole d'accord concerne essentiellement la santé animale, sans laquelle aucune production n'est possible.



A travers la convention ainsi signée, le partenaire du ministère de l'Elevage, le CICR, s'engage notamment à vacciner gratuitement plus de 450 000 têtes des petits ruminants contre les principales maladies que sont la peste des petits ruminants, la clavelée et la pasteurellose. Par ailleurs, au cours de l'année 2021, il s’agira de faire le suivi épidémiologique et le séromonitoring de la PPR et la PPCB, et d’appuyer la recherche scientifique et le renouvellement des outils de connaissance, avec le renouvellement du partenariat avec l’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED).



Après avoir paraphé et signé le document, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir a exhorté les différents services techniques de son département, ainsi que les bénéficiaires, à s'investir davantage pour profiter au mieux de cet appui important et exemplaire.