Tchad : Le CNCP doté de matériels informatiques et bureautiques

Lundi, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a fait don d'équipements informatiques et bureautiques au CNCP, symbolisant ainsi un soutien au processus démocratique en cours au Tchad.



Dans son discours lors de la cérémonie, Yacin Kouadio, le représentant adjoint résident du PNUD au Tchad, a souligné l'importance de favoriser l'ouverture politique pour réussir la transition vers un avenir démocratique et pluraliste. Il a mis en avant la nécessité d'un dialogue constructif entre toutes les forces politiques pour renforcer le consensus national qui sous-tend cette période de transition fragile.



Yacin Kouadio a également rappelé que le PNUD, dans le cadre de son mandat axé sur le renforcement des institutions, vise à créer des conditions équitables en soutenant les plateformes et les processus qui facilitent le dialogue et le renforcement des capacités. Il a mentionné l'offre d'un espace pour les dirigeants politiques de participer à des forums de dialogue ouverts et à des discussions sur des thèmes d'intérêt commun, comme la communication et les campagnes électorales.



Il a également mis en avant l'importance de renforcer le leadership politique des femmes et des jeunes pour assurer une meilleure participation et représentation dans les partis politiques et les processus électoraux. De plus, la création d'un centre de ressources visant à améliorer la capacité des partis politiques à influencer le processus de transition a été évoquée.



Le représentant adjoint a exprimé sa confiance en la direction du CNCP quant à l'utilisation responsable des équipements fournis dans l'intérêt du peuple tchadien.



De son côté, le Dr Nasra Djimasngar, coordonnateur du Cadre National de Concertation Politique, a souligné dans son discours de remise de ces matériels que malgré les difficultés rencontrées depuis la mise en place du CNCP, le geste du PNUD arrive à un moment opportun pour stimuler les activités prévues. Il a expliqué que ces équipements permettront au CNCP de mettre en œuvre les activités décidées lors du dialogue national inclusif.



Il a conclu en affirmant que le CNCP joue un rôle central dans la transition du Tchad et travaille pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel de manière harmonieuse. En outre, il a annoncé que le CNCP organisera plusieurs séminaires de formation pour les jeunes et les leaders des partis politiques dans les mois à venir.