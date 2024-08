Tchad : Le CONITE félicite les autorités et engage la vulgarisation de l’information suite à la suspension de la SMT

Le Conseil National des Importateurs, Investisseurs, Industriels Tchadiens et Exportateurs (CONITE) a tenu un point de presse relatif à la suspension de la Société de Manutention du Tchad (SMT). Cette rencontre a eu lieu ce samedi 24 août 2024 dans les locaux de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA).



Lors de cette communication, le rapporteur du CONITE, Chérif Ali Saleh, est revenu sur les dommages causés par la Société de Manutention du Tchad (SMT) aux commerçants. Selon lui, ces dommages ont contribué à la hausse des prix des produits de première nécessité. Il a précisé que ce point de presse s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de vulgarisation de l'information.



Chérif Ali Saleh a également assuré que le CONITE réitère aux autorités sa disponibilité à poursuivre ses activités. Dans son intervention, il a affirmé que le CONITE œuvrera à la mise en œuvre effective de la politique sociale prônée par le Président de la République, Chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a promis de poursuivre leur engagement en multipliant les rencontres avec les différentes autorités impliquées dans la gestion du pays.



Enfin, le rapporteur du CONITE, Chérif Ali Saleh, a exprimé sa gratitude au Directeur Général des Douanes, au Ministère des Finances, au Premier Ministre, ainsi qu'au Président de la République, Chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, pour les efforts conjugués.