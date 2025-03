Tchad : Le COPIDEV se Mobilise pour la Préservation des Forêts à Sarh

Cette journée, placée sous le thème "Les forêts et les aliments", met en lumière le rôle essentiel que jouent les forêts dans la subsistance des populations. L’objectif principal est de rappeler l'importance des forêts pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la protection de l’environnement. Sensibilisation sur les Multitudes de Rôle des Forêts Selon le coordonnateur du COPIDEV, Ganda Bini Djabou, les forêts ne représentent pas seulement des sources de nourriture, de combustible ou de revenus. Elles préservent également la fertilité des sols, protègent les ressources en eau, et offrent un habitat à de nombreuses espèces. Leur préservation est donc d'une importance capitale. Au cours de leur descente sur le terrain, les agents du COPIDEV ont rencontré plusieurs personnes pratiquant la coupe abusive du bois pour la fabrication de charbon. Ils ont sensibilisé ces individus aux dangers de la déforestation et à la nécessité d'adopter des pratiques plus durables. Cette interaction a permis d'éveiller les consciences sur l'impact négatif de leurs actions sur l'environnement. Cette initiative a été saluée par les habitants, soulignant l’urgence d'une gestion responsable des forêts, tant pour l'équilibre écologique que pour l'avenir des générations à venir. Les efforts du COPIDEV pour sensibiliser et impliquer la communauté dans la préservation des forêts sont essentiels pour garantir un environnement durable pour tous.

Ainsi, cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans un mouvement plus large visant à renforcer la protection des forêts et à promouvoir un développement respectueux de l'environnement dans la région.