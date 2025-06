Tchad : Le COPIL du projet PETRADEP réoriente ses actions pour la résilience du Lac Tchad

Présidée par Goundoul Vikama, Secrétaire Général du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et ancien membre du comité, cette session a permis d'évaluer les progrès et de définir de nouvelles orientations stratégiques.

Nouveaux axes et collaboration renforcée

Les discussions ont mis en lumière deux axes majeurs : la santé unique et la chaîne de valeur. Ces thématiques sont désormais officiellement intégrées au projet PETRADEP. L'objectif est de renforcer la cohésion entre la santé animale, humaine et environnementale, tout en optimisant les retombées économiques pour les communautés pastorales.





Madame Adela Rodenas Rodriguez, représentante de l'Union Européenne, a souligné l'importance des actions de PETRADEP auprès des communautés vivant dans une zone complexe, confrontée à des défis multiples tels que l'insécurité persistante et une économie pastorale fragilisée. Elle a réaffirmé l'engagement continu de l'Union Européenne à accompagner ces communautés face aux défis sécuritaires croissants dans le Lac Tchad, tout en soutenant un développement économique inclusif.

Recommandations et élargissement du comité

À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées. Il a été notamment demandé de mettre à la disposition des membres du COPIL tous les documents nécessaires relatifs aux réalisations du projet, afin d'assurer une transparence et un suivi efficace.





Les participants ont également plaidé pour un élargissement du comité, en y associant les ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle, ainsi que celui de la Santé Publique. Pour rappel, le COPIL est un organe indépendant qui permet un suivi rigoureux du projet, une prise de décision efficace et une résolution proactive des problèmes.





Cette approche inclusive vise à harmoniser les interventions et à maximiser l'impact du projet sur les populations concernées. Les acteurs présents ont salué cette dynamique, gage d'une coordination renforcée pour la stabilisation et le développement de la zone du Lac Tchad.