Tchad : Le COST organise son assemblée générale pour évaluer le bilan et les perspectives

Étaient présents à cette assemblée le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abakar Djerma Aumi, qui, dans son discours d'ouverture, a réaffirmé l'engagement de son département pour l'évolution du sport tchadien. Selon lui, cette assemblée permet d'évaluer les réalisations du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) et d'en tirer des leçons pour améliorer les actions prioritaires en faveur du mouvement sportif tchadien.



Pendant cette discussion, les problèmes entravant le développement du sport tchadien ont été au centre des échanges. Les acteurs de ce secteur lancent un appel à tous pour s'investir dans son évolution. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a réitéré son soutien indéfectible au bureau exécutif et s'est dit prêt à accompagner le sport tchadien pour son développement.



Les problèmes liés aux infrastructures, à la formation, à la gouvernance, aux financements et bien d'autres défis auxquels fait face le sport tchadien n'ont pas été omis. De ce fait, le ministre a affirmé que des résolutions sont engagées pour apporter des solutions à ces problèmes. Le gouvernement doit porter attention au secteur sportif et mettre en place les moyens nécessaires pour son évolution.



Le ministre a interpellé les acteurs impliqués dans la gestion du sport tchadien à redoubler d'efforts pour une gestion rationnelle. Cette assemblée a regroupé différents départements sportifs.



Le président du COST, M. Idriss Dokony Adiker, a salué les efforts des membres de chaque discipline sportive. Il a ensuite souligné que, s'agissant de la connaissance du sport tchadien, il n'y a pas mieux que les participants de cette assemblée ordinaire, car ils incarnent le sport tchadien. La rencontre fut l'occasion de rendre compte des réalisations à ceux qui ont fait confiance aux bureaux du COST, a-t-il souligné.