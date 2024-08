Tchad : Le CRANES-ARSENAL lance l'Université d'été pour la problématique de l'emploi des jeunes

Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'investissement dans l'action humanitaire et le développement du capital humain. Il a pour objectif général de promouvoir le développement du capital humain par l'éducation, la formation et le développement des compétences des jeunes et des femmes, afin de contribuer à leur développement socio-économique et à leur intégration pour bâtir un monde juste, équitable, sans pauvreté et respectueux des valeurs environnementales.



Lors de ce lancement, Dr Enock Kayamou, coordinateur national de CRANES, a expliqué l'importance de l'Université d'été. Pour lui, ce programme est crucial pour le développement du capital humain, en particulier pour les jeunes et les femmes.



Le coordinateur a ensuite indiqué que l'ouverture de cette université s'inscrit dans l'objectif de promouvoir le développement du capital humain afin de réduire le taux de vulnérabilité des femmes et des jeunes. Elle contribue également à leur développement socio-économique, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à leur intégration pour bâtir un monde juste, équitable, sans pauvreté et respectueux des valeurs environnementales.